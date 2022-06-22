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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В РФ сообщили об обмене с США сигналами по ситуации с плененными на Украине американцами

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон обмениваются сигналами по ситуации с находящимися в плену в ДНР американскими гражданами, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Работа идет в плане обмена официальными сигналами. Мы, безусловно, предостерегаем граждан всех стран, включая США, от появления в качестве наемников или в любом другом качестве в зоне проведения специальной военной операции и в целом подчеркиваем, что спрос с них будет самый суровый", - сказал он журналистам.

"И здесь попытки делать круглые глаза, как это вчера произошло в Вашингтоне после некоторых заявлений из Москвы, они неуместны. Слишком серьезные вещи, и люди вовлечены в деяния, которые преследуются и будут преследоваться по всей строгости применимых в этой ситуации законов", - добавил он.

Накануне, 21 июня, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне обеспокоены возможностью применения смертной казни в отношении граждан США, попавших в плен на Украине.

"Мы видели комментарии Пескова (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - ИФ). Потрясает тот факт, что представитель власти в России может даже предположить возможность применения смертной казни в отношении граждан США", - сказал Кирби на брифинге.

Песков ранее сообщил, что "речь идет о наемниках, которые посягали на жизнь российских военнослужащих и военнослужащих республик - ДНР и ЛНР, соответственно, они и обвиняются, в наемничестве".

Он отметил, что "на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции никоим образом". "Их преступления должны быть расследованы, они должны быть преданы суду", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, грозит ли двум американцам смертная казнь, представитель Кремля ответил: "Да, мы не можем ничего исключать, потому что это решение суда, и никогда это не комментируем и тем более мы не имеем права вмешиваться в решение суда".

МИД РФ Сергей Рябков США Украина ДНР
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