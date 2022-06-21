В США обеспокоены возможностью смертной казни американцев, плененных на Украине

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Вашингтоне обеспокоены возможностью применения смертной казни в отношении граждан США, попавших в плен на Украине.

"Мы видели комментарии Пескова (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков). Потрясает тот факт, что представитель власти в России может даже предположить возможность применения смертной казни в отношении граждан США", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Белом доме во вторник.

Песков ранее во вторник сообщил, что "речь идет о наемниках, которые посягали на жизнь российских военнослужащих и военнослужащих республик - ДНР и ЛНР, соответственно, они и обвиняются, в наемничестве".

Он отметил, что "на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции никоим образом". "Их преступления должны быть расследованы, они должны быть преданы суду", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, грозит ли двум американцам смертная казнь, представитель Кремля ответил: "Да, мы не можем ничего исключать, потому что это решение суда, и никогда это не комментируем и тем более мы не имеем права вмешиваться в решение суда".