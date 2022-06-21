В Кремле не исключили, что плененных в Донбассе американцев могут приговорить к смерти

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не могут уточнить местонахождение двух граждан США, плененных в зоне боевых действий в Донбассе, поскольку не располагают такими данными, там также не исключили, что этих американцев могут приговорить к смертной казни.

На просьбу журналистов уточнить, где находятся плененные американцы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Нет, я не могу уточнить, я не располагаю информацией о местонахождении".

"Речь идет о наемниках, которые посягали на жизнь наших российских военнослужащих. И не только наших, но и военнослужащих республик - ДНР и ЛНР. Соответственно, в этом они и обвиняются, в наемничестве", - отметил представитель Кремля.

По его словам, "на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции никоим образом". "Их преступления должны быть расследованы, они должны быть преданы суду", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, грозит ли двум американцам смертная казнь, представитель Кремля ответил: "Да, мы не можем ничего исключать, потому что это решение суда, и никогда это не комментируем и тем более мы не имеем права вмешиваться в решение суда".

Ранее во вторник информированный источник в силовых структурах ДНР сообщил "Интерфаксу", что взятые в плен в Донбассе американцы находятся в изоляторе в Донецке.

"Двое американских наемников Александр Дрюке и Энди Хьюн, которые попали в плен на Украине, находятся в Донецке", - сказал собеседник агентства.

16 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что не обладает информацией о пленении под Харьковом двух бывших американских военнослужащих, воевавших на стороне ВСУ.

"Пока у меня нет такой информации, комментировать ничего не могу", - сказал Пушилин "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ.

Глава ЛНР Леонид Пасечник также заявил "Интерфаксу", что у него нет данных о сдавшихся в плен американцах.

Ранее газета Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих армии США, помогавших ВСУ, попали в плен в ходе боя под Харьковом.

Согласно статье, 39-летний Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Хьюн примкнули в качестве добровольцев к одной из регулярных частей ВСУ. В плен они попали в первой декаде июня и считаются первыми американскими военнослужащими, попавшими в плен в зоне конфликта на Украине