Бастрыкин поручил проверить сообщения о сносе Дома Шагина в Петербурге

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после обращения жителей Петербурга о начале сноса Дома Шагина, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Инициативная группа петербуржцев рассказала главе СК, что в апреле 2019 года вышло распоряжение о снятии охранного статуса с основного корпуса здания – объекта культурного наследия "Дом А.Я. Шагина (Зыковых)" на набережной Фонтанки, построенного на рубеже XVIII-XIX веков, после чего начались строительные работы. Градозащитники попросили Бастрыкина проверить законность распоряжения.

Председатель СК дал указание исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу организовать в связи с ситуацией проверку и представить оперативный доклад.

Ранее информация об обращении инициативной группы петербуржцев, проживающих по соседству с Домом Шагина, к Бастрыкину появилась в градозащитных телеграм-каналах. По информации авторов обращения, снос исторического здания происходит с начала июня. "Уже разобраны кровля, значительные объем внутренних стен, в том числе большая часть дворового фасада", - говорится в документе.

Там отмечается, что распоряжением КГИОП от 4 апреля 2019 года "снят с охраны основной объем объекта культурного наследия "Дом А.Я. Шагина (Зыковых), где располагалась редакция журнала "Русская старина". Авторы обращения попросили главу СК проверить законность "распоряжения, фактически снявшего памятник с охраны".

Около месяца назад СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) по части 1 статьи 286 УК РФ.

По версии следствия, неустановленные сотрудники комитета, превышая полномочия, выдавали заключения о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия. При этом искусственно изменялся год постройки домов на дату позже 1917 года, что позволило вывести исторические здания из-под правовой охраны закона Санкт-Петербурга о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон. Таким образом, считает следствие, сотрудники комитета санкционировали реконструкцию и снос исторических зданий XIX - начала XX веков в центре северной столицы.

В комитете в свою очередь отвергли подозрения следователей.