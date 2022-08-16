Минобороны РФ подписало контракт на поставку новейших межконтинентальных ракет "Сармат"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ подписало во вторник на форуме "Армия-2022" контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат", объявили во время церемонии.

"Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат", - сказал диктор.

Подписи под контрактом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь.

МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

О первом испытательном пуске МБР "Сармат" с космодрома Плесецк Минобороны РФ объявило 20 апреля.