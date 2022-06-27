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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:43

Более 50 затонувших в море судов утилизируют в Сахалинской области за три года

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В этом году в Сахалинской области планируется утилизировать девять затонувших морских судов, всего в течение трех лет акваторию региона очистят от 53 судов, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В этом году акваторию Сахалинской области очистят от 9 затонувших судов. В 2023 году на Сахалине и Курилах планируется утилизировать 20 затонувших объектов. Еще 22 судна извлекут из воды в 2024 году. Сейчас определяется порядок предоставления финансовой поддержки из федерального бюджета на выполнение этих работ", - говорится в сообщении.

Утилизация затонувших судов в Сахалинской области началась в прошлом году, когда утилизировали первое судно в акватории города Корсаков, в этом году первое судно удалили из акватории Невельского района.

"Специалисты регионального министерства транспорта провели инвентаризацию имущества, которое затонуло в акваториях островного региона. Следующий шаг - утилизация этих судов. До конца текущего года необходимо провести такую работу в Невельске, Корсакове и Южно-Курильске. Это вопрос экологии, а также важный этап модернизации нашей портовой инфраструктуры", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Валерия Лимаренко.

Профильные специалисты продолжают инвентаризацию затонувшего имущества.

В ближайшие два года затонувшие суда утилизируют в Корсаковском, Невельском, Холмском, Томаринском, Углегорском, Долинском, Макаровском, Поронайском, Александровск-Сахалинском, Южно-Курильском и Северо-Курильском районах.

Сахалинская область
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