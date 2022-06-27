Мужчина погиб под Волгоградом, пытаясь распилить снаряд

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Черный копатель" скончался от взрыва старого боеприпаса, его тело было обнаружено в одном из гаражей в Серафимовичском районе Волгоградской области.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону, вечером 26 июня мужчина в гараже пытался болгаркой распилить минометный снаряд неустановленного образца времен Великой Отечественной войны.

Снаряд сдетонировал, от полученных повреждений мужчина погиб на месте. Тело обнаружил его брат, когда вернулся домой.

Отмечается, что 47-летний погибший увлекался поиском оружия времен Великой Отечественной войны, которое хранил в своем гараже.