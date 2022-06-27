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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Сотрудницу парикмахерской задушили на рабочем месте в Удмуртии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Ранее судимый 35-летний житель удмуртского поселка Ува обвиняется в убийстве сотрудницы парикмахерской, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, в минувшие выходные обвиняемый пришел к своей 42-летней знакомой на работу в парикмахерскую и в ходе вспыхнувшей ссоры задушил ее, после чего скрылся.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Личность подозреваемого установили по горячим следам. Он был задержан и затем помещен под стражу, отмечает пресс-служба.

Удмуртия
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