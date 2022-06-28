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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Володин предложил подсчитать ущерб, который нанесли Донбассу Украина и страны НАТО

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с делегацией Народного Совета ЛНР во главе со спикером Денисом Мирошниченко предложил оценить ущерб, который нанесли Донбассу Украина и страны Запада.

"Нам правильно было бы создать совместную рабочую группу и посчитать ущерб, который нанес ЛНР киевский режим, страны НАТО, поставляющие и оружие, и боеприпасы, наемников, которые принесли слезы и смерть на территорию ЛНР и ДНР", - сказал Володин во вторник. Его слова цитируют на сайте Госдумы.

Володин предложил "изучить этот вопрос, чтобы затем предъявить киевскому режиму, Вашингтону и Брюсселю". "Пускай платят за разрушения и отвечают за жертвы ЛНР и ДНР", - добавил он.

Стороны обсудили также вопросы межпарламентского сотрудничества и сближения законодательства двух стран.

По словам Володина, вопросами гармонизации законодательства также займется рабочая группа парламентов России и ЛНР. "Крайне важно, чтобы как можно быстрее были подготовлены законы, касающиеся образования, здравоохранения, социальной защиты", - отметил спикер.

Он призвал парламентариев ЛНР выстроить связи с профильными комитетами Госдумы, сделать все для того, чтобы этот диалог был результативен.

В свою очередь, председатель Народного Совета ЛНР Мирошниченко заявил, что в республике "работали под стандарт российского законодательства", заложена соответствующая основа для реализации предложений Володина.

Вячеслав Володин Госдума Донбасс Украина НАТО
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