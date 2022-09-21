В Думе обсудят возможность привлечения к СВО сотрудников палаты и помощников депутатов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты предложил рассмотреть, кто из депутатов и сотрудников Госдумы могут быть востребованы для участия в специальной военной операции. По его словам, желающие могут стать добровольцами.

"Давайте мы со своей стороны изучим вопрос. Кто может быть востребован. У нас есть помощники, аппарат. Это госслужащие. Но давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть добровольцем, мы только поддержим", - сказал он.

По его словам, до объявления президентом частичной мобилизации "часть коллег заявления писали, до сегодняшнего дня мы отправляли коллег в Минобороны - если вас востребуют, можете принимать участие".

"Сегодня, когда речь идет о частичной мобилизации, есть навыки, обладаете необходимыми знаниями, будем поддерживать такие поступки. У нас такие люди есть", - сказал Володин.