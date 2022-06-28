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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

В Кремле удивились словам Драги о неучастии Путина в саммите G20

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Приглашение президенту Владимиру Путину на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии поступило, российская сторона ответила положительно, в Москве исходят из этого, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Его попросили прокомментировать заявление премьер-министра Италии Марио Драги о том, что власти Индонезии исключают личное присутствие Путина на саммите на Бали, который запланирован на 15-16 ноября.

"Ну, не Драги же определяет это. Приглашение поступило, мы отреагировали положительно", - сказал Ушаков, напомнив, что 30 июня Путин проведет в Москве переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Слова Драги Ушакова удивили. Советник отметил, что в 2022 году председателем в G20 является президент Индонезии, и предположил, что Драги забыл, что сам перестал быть председательствующим.

Ушаков 27 июня сообщил, что Путин получил приглашение Джакарты на очный саммит в ноябре, и Москва подтвердила, что его участие в мероприятии предусматривается. 28 июня глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Москву не интересует, будет ли президент Украины Владимир Зеленский присутствовать "на полях" саммита "Группы двадцати".

Юрий Ушаков Владимир Путин Индонезия Италия Марио Драги Джоко Видодо Украина Сергей Лавров
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