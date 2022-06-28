В Кремле удивились словам Драги о неучастии Путина в саммите G20

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Приглашение президенту Владимиру Путину на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии поступило, российская сторона ответила положительно, в Москве исходят из этого, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Его попросили прокомментировать заявление премьер-министра Италии Марио Драги о том, что власти Индонезии исключают личное присутствие Путина на саммите на Бали, который запланирован на 15-16 ноября.

"Ну, не Драги же определяет это. Приглашение поступило, мы отреагировали положительно", - сказал Ушаков, напомнив, что 30 июня Путин проведет в Москве переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Слова Драги Ушакова удивили. Советник отметил, что в 2022 году председателем в G20 является президент Индонезии, и предположил, что Драги забыл, что сам перестал быть председательствующим.

Ушаков 27 июня сообщил, что Путин получил приглашение Джакарты на очный саммит в ноябре, и Москва подтвердила, что его участие в мероприятии предусматривается. 28 июня глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Москву не интересует, будет ли президент Украины Владимир Зеленский присутствовать "на полях" саммита "Группы двадцати".