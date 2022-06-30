Санкции затруднили отлов бродячих собак на Камчатке

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Из-за прекращения поставок импортного транквилизатора на Камчатке осложнился отлов бродячих собак, сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко. в своем телеграм-канале. Он сослался на слова руководителя Службы по отлову Службы по отлову безнадзорных животных.

"Он пояснил, что на данный момент отсутствуют эффективные и гуманные способы отлова. Раньше использовался импортный препарат, от которого собаки мгновенно засыпали. Но из-за санкций приобрести его нет возможности. От отечественного транквилизатора животное засыпает только через 30 минут после введения, и за это время собака может убежать куда угодно", - написал Бондаренко в своем телеграм-канале.

Начальник службы отлова ожидает, что 2 июля в район поступит новый эффективный препарат, и тогда отлов собак активизируется.