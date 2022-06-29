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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Во Владивостоке пилоны Золотого моста превратят в киноэкран

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пилоны вантового моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке 2 и 3 июля, ко Дню города, превратят в киноэкран, - сообщила "Интерфаксу" замруководителя дирекции общественных пространств Владивостока Вероника Марнова.

По ее словам, там покажут два российских художественных фильма, которые горожане выберут из предложенных восьми путем голосования. Посмотреть их смогут порядка 300 человек, зрители разместятся на центральной улице города, на площадке под пилонами.

Золотой мост - один из крупнейших вантовых мостов в мире - был построен в рамках программы подготовки города к саммиту АТЭС-2012. Общая протяженность моста - 2,1 км, при этом длина пролета над морем - 737 метров. Высота пилонов составляет 226 метров, высота над водой - 60 метров.

Владивосток Золотой Рог Золотой Мост Вероника Марнова АТЭС
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