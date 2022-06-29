В МИД РФ заявили о праве на ответные меры после высылки дипломатов из Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев не смог в среду прокомментировать ситуацию

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Россия оставляет за собой право на ответные меры после высылки из Болгарии 70 дипломатов и административных сотрудников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, разумеется, оставляем за собой право на ответные политические и дипломатические меры, в том числе ассиметричного характера", - сказала она в среду на брифинге.

28 июня власти Болгарии объявили, что страну должны покинуть в общей сложности 70 дипломатических и административно-технических сотрудников посольства России и других российских загранучреждений на территории страны.

"Естественно, речь идет о попытке утратившего доверие парламента и находящегося в отставке кабинета министров нанести сокрушительный удар по отношениям с Россией и по сохраняющимся механизмам двустороннего диалога", - отметила Захарова.

Между тем президент Болгарии Румен Радев в среду не смог прокомментировать ситуацию , передает Болгарское национальное радио.

"Я не могу обсуждать этот вопрос, поскольку не располагаю необходимой информацией", - сказал Радев, отвечая на соответствующую просьбу болгарских журналистов в Мадриде, где он принимает участие в саммите НАТО.

"Я надеюсь, что и.о. премьер-министра принял такое решение, основываясь на достоверной информации, и что он хорошо обдумал как масштабы, так и последствия этого", - добавил президент.