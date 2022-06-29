В Брянской области сбили украинский дрон, пытавшийся ударить по селу Случевск

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом украинском беспилотнике над территорией региона.

"Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности.

Накануне, 28 июня, украинский беспилотник был сбит над территорией Курской области.