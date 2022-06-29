Тюменские выпускники за сданный на 100 баллов ЕГЭ получат по 100 тыс. рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Выпускники школ Тюменской области, сдавшие в этом году Единый госэкзамен на максимальные 100 баллов, получат денежное вознаграждение, сообщает в среду информационный центр регионального правительства.

Поручение премировать успешно сдавших экзамены дал губернатор Александр Моор.

"За каждый ЕГЭ, сданный на 100 баллов, получат по 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Деньги будут перечислены до 1 августа

"Данные с результатами ЕГЭ поступят в областной департамент образования и науки. Выпускникам нужно сообщить лишь номер счета для перечисления средств", - подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 21 июня Моор в ходе "прямой линии" сообщил, что необходимо поощрять школьников, получивших по 100 баллов за ЕГЭ.