Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля

ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проекты расписания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) на 2023 год, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в пятницу.

"В соответствии с проектом, ЕГЭ в 2023 году в досрочный период пройдет с 20 марта по 19 апреля, в основной период - с 26 мая по 1 июля, в дополнительный период - с 6 по 19 сентября", - говорится в сообщении.

ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Проведение экзамена по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) разделено на два дня, он пройдет 19 и 20 июня. На два дня, 16 и 17 июня, разделено и проведение устной части ЕГЭ по иностранным языкам.

"ЕГЭ по русскому языку в 2023 году запланирован на 29 мая. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней планируется провести в один день - 1 июня", - отмечается в сообщении.

Проведение экзаменов по истории и физике запланировано на 5 июня, ЕГЭ по обществознанию - 8 июня, ЕГЭ по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - 13 июня.

Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов, в соответствии с проектом приказа, также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября), сообщили в Рособрнадзоре.

ЕГЭ Рособрнадзор Минпросвещения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Беспилотник взорвался на военном аэродроме в Калужской области

Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Более 8 млрд руб. выделят в 2023 г. на переобучение россиян востребованным профессиям

Более 8 млрд руб. выделят в 2023 г. на переобучение россиян востребованным профессиям

Завод Vestas в Ульяновске решили законсервировать

Арест братьев Магомедовых

Мосгорсуд признал законным взыскание с братьев Магомедовых $750 млн

Электросамокатам и гироскутерам в России запретили скорость быстрее 25 км/ч

Электросамокатам и гироскутерам в России запретили скорость быстрее 25 км/ч

ФСБ пресекла теракт на Ставрополье, готовившийся сторонниками ИГ

Двое мобилизованных умерли в пункте формирования в Новосибирске

На ЗАЭС начался перезапуск двух энергоблоков

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 16 октября

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 16 октября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });