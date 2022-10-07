ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проекты расписания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) на 2023 год, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в пятницу.

"В соответствии с проектом, ЕГЭ в 2023 году в досрочный период пройдет с 20 марта по 19 апреля, в основной период - с 26 мая по 1 июля, в дополнительный период - с 6 по 19 сентября", - говорится в сообщении.

ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Проведение экзамена по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) разделено на два дня, он пройдет 19 и 20 июня. На два дня, 16 и 17 июня, разделено и проведение устной части ЕГЭ по иностранным языкам.

"ЕГЭ по русскому языку в 2023 году запланирован на 29 мая. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней планируется провести в один день - 1 июня", - отмечается в сообщении.

Проведение экзаменов по истории и физике запланировано на 5 июня, ЕГЭ по обществознанию - 8 июня, ЕГЭ по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - 13 июня.

Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов, в соответствии с проектом приказа, также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября), сообщили в Рособрнадзоре.