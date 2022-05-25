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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Выплату в 100 тыс. рублей получат в Якутии 100-бальники ЕГЭ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава Якутии учредил единовременную выплату в 100 тыс. рублей выпускникам, которые в этом году получат 100 баллов на ЕГЭ, сообщает пресс-служба правительства республики.

Денежная выплата приурочена к году 100-летнего юбилея республики.

"100 баллов на ЕГЭ - это высочайший результат одиннадцати школьных лет. Успех не приходит просто так, а достигается ценой большого труда и целеустремленности. Уверен, что это станет заслуженным стимулом за их старания и отличные показатели", - цитирует пресс-служба главу Якутии Айсена Николаева.

В прошлом году по итогам ЕГЭ 30 учащихся из Якутии набрали по 100 баллов: 13 человек по литературе, 8 по русскому языку, 4 - по информатике, 2 - по химии, а также по одному человеку: по физике, истории и биологии.

Максимальное количество выпускников, набравших 100 баллов, приходится на 2017 год (49 человек).

"По объективности проведения ЕГЭ и иных оценочных процедур Якутия входит в "зеленую зону", заняв 21-22 позиции из 85 субъектов РФ", - отмечает пресс-служба.

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