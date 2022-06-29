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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Суд обязал полицию внести в паспорт мужчины данные о погибших в "Зимней вишне" детях

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Житель Петербурга выиграл в суде спор с МВД о внесении в его новый паспорт сведений о погибших детях, которым на момент смерти не было 14 лет, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Пожар в торговом центре в Кемерове

Такое решение принял Петроградский суд.

Истец, когда ему исполнилось 45 лет, начал менять паспорт. Для этого он обратился в отдел по вопросам миграции (ОВМ) УМВД по Петроградскому району Петербурга и приложил к заявлению свидетельства о рождении трех детей. Двое старших погибли при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта 2018 года, третий родился в 2020 году.

Начальник отдела данные о погибших детях в паспорт не внесла. Истец тогда на словах попросил ее это сделать, но она ответила, что внесение в российских паспорт данных об умерших детях нецелесообразно.

Истец подал в районный суд иск к региональному главку МВД России, УМВД по Петроградскому району Петербурга и начальнику ОВМ районной полиции, попросил признать отказ ОВМ незаконным и обязать отдел внести в его паспорт требуемые данные.

Петроградский суд напомнил, что в соответствии с пунктом 5 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, в паспорте производятся в том числе отметки о детях гражданина, не достигших 14-летнего возраста. "Таким образом административный истец имеет право на внесение в паспорт отметки о детях, не достигших 14-летнего возраста", - пересказала пресс-служба.

Суд также отметил, что ответчики не представили доказательств, подтверждающих законность и обоснованность отказа. Отказ был признан незаконным.

ОВМ обязали в течение десяти дней с даты вступления судебного решения в законную силу повторно рассмотреть заявление истца о внесении в документ данных о погибших детях.

В "Зимней вишне" погибли 60 человек, 37 из них - дети.

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Петроградский суд Зимняя вишня Кемерово МВД Петербург
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