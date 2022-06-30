Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Российский прибор миссии ExoMars-2016 обнаружил "оазисы" с водородом на экваторе Марса

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российский нейтронный телескоп ФРЕНД на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 обнаружил скопления водорода в грунте Марса, сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

"Создана новая карта содержания водорода в грунте Марса по данным российского нейтронного телескопа ФРЕНД на борту аппарата TGO российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016". На ней можно увидеть, как обширные "засушливые" районы, так и своеобразные "оазисы", где содержание водорода в грунте превышает 20%", - говорится в сообщении.

"Загадка заключается в том, что эти "оазисы" находятся на умеренных широтах, где температура и давление атмосферы не благоприятствуют сохранению воды", - отмечают ученые.

По данным института, нейтронный спектрометр ФРЕНД измеряет поток и энергетический спектр нейтронов от поверхности Марса, по этим данным можно восстановить содержание водорода на поверхности и в грунте планеты на глубину до 1 метра.

"Зная концентрацию водорода, можно предположить, сколько воды могло бы находиться, если бы весь обнаруженный водород принадлежал именно молекулам воды", - сообщают в ИКИ РАН.

Если водяной эквивалент водорода (WEH) составляет более 20% от массы, то, скорее всего, прибор наблюдает чистый водяной лёд, говорится в сообщении.

"На карте ФРЕНД были отмечены 23 района с повышенным содержанием воды (WEH > 5 wt%), при этом важным критерием было то, что они по этому показателю резко отличаются от окружения. Эти своего рода "оазисы" представляют интересный материал для исследований", - отмечают в Институте.

По данным ИКИ РАН, два таких "оазиса" находятся в относительной близости к экватору. По оценкам ФРЕНД, значение WEH тут составляет 23-24 wt%, что позволяет сделать предположение о том, что здесь водород может присутствовать в форме водяного льда.

"Но, согласно современным представлениям, открытый ледник не может существовать в экваториальных областях Марса из-за относительно высокой температуры и малого давления. Ответ на эту загадку ещё предстоит найти", - сообщили ученые.

ExoMars
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источник сообщил о следственных действиях с ректором РАНХиГС Мау

Источник сообщил о следственных действиях с ректором РАНХиГС Мау

Песков заявил об отсутствии прямых контактов между лидерами РФ и США с начала операции

Медведев заявил о необходимости экономического ответа на запрет транзита в Калининград

Медведев заявил о необходимости экономического ответа на запрет транзита в Калининград

Росприроднадзор зафиксировал новое загрязнение Волги у Астрахани

Глава ГИБДД предложил "разогнать дороги" до 150 км/ч

Глава ГИБДД предложил "разогнать дороги" до 150 км/ч
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что более 6 тыс. украинских военных сдались или попали в плен

Военная операция на Украине

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

Дума приняла закон о внесудебном закрытии СМИ за фейки с предоставлением "права на ошибку"

Суд заменил участнице Pussy Riot Штейн ограничение свободы на реальный срок

Суд заменил участнице Pussy Riot Штейн ограничение свободы на реальный срок

Обрушение котировок "Газпрома" вызвало обвал на всем рынке акций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });