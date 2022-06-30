Российский прибор миссии ExoMars-2016 обнаружил "оазисы" с водородом на экваторе Марса

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российский нейтронный телескоп ФРЕНД на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 обнаружил скопления водорода в грунте Марса, сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

"Создана новая карта содержания водорода в грунте Марса по данным российского нейтронного телескопа ФРЕНД на борту аппарата TGO российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016". На ней можно увидеть, как обширные "засушливые" районы, так и своеобразные "оазисы", где содержание водорода в грунте превышает 20%", - говорится в сообщении.

"Загадка заключается в том, что эти "оазисы" находятся на умеренных широтах, где температура и давление атмосферы не благоприятствуют сохранению воды", - отмечают ученые.

По данным института, нейтронный спектрометр ФРЕНД измеряет поток и энергетический спектр нейтронов от поверхности Марса, по этим данным можно восстановить содержание водорода на поверхности и в грунте планеты на глубину до 1 метра.

"Зная концентрацию водорода, можно предположить, сколько воды могло бы находиться, если бы весь обнаруженный водород принадлежал именно молекулам воды", - сообщают в ИКИ РАН.

Если водяной эквивалент водорода (WEH) составляет более 20% от массы, то, скорее всего, прибор наблюдает чистый водяной лёд, говорится в сообщении.

"На карте ФРЕНД были отмечены 23 района с повышенным содержанием воды (WEH > 5 wt%), при этом важным критерием было то, что они по этому показателю резко отличаются от окружения. Эти своего рода "оазисы" представляют интересный материал для исследований", - отмечают в Институте.

По данным ИКИ РАН, два таких "оазиса" находятся в относительной близости к экватору. По оценкам ФРЕНД, значение WEH тут составляет 23-24 wt%, что позволяет сделать предположение о том, что здесь водород может присутствовать в форме водяного льда.

"Но, согласно современным представлениям, открытый ледник не может существовать в экваториальных областях Марса из-за относительно высокой температуры и малого давления. Ответ на эту загадку ещё предстоит найти", - сообщили ученые.