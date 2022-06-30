Дума приняла закон о внесудебном закрытии СМИ за фейки с предоставлением "права на ошибку"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о внесудебном закрытии СМИ за распространение фейков.

Закон позволит Генпрокуратуре отзывать регистрацию СМИ и инициировать запрет доступа к интернет-ресурсам за распространение "фейков", дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям.

Авторами закона (№101646-8) выступили члены комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ во главе с руководителем комиссии, главой думского комитета по безопасности Василием Пискаревым.

Согласно закону, при первом нарушении генпрокурор либо его заместитель будут вносить требование в Роскомнадзор о приостановке деятельности СМИ на срок не более трёх месяцев, в случае повторного нарушения предписание вносится на срок не более шести месяцев.

При этом, если СМИ в течение трёх либо шести месяцев устраняет нарушения, то оно сможет возобновить свою деятельность также по решению Роскомнадзора.

Закон предусматривает, что в случае неоднократного нарушения регистрация СМИ может быть признана недействительной.