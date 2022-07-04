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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Журналисты смогут работать на другие издания при приостановке работы их СМИ из-за фейка

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Приостановка деятельности средства массовой информации по требованию Генпрокуратуры в рамках закона об их внесудебном закрытии за фейки и дискредитацию российской армии не помешает его журналистам работать на другое СМИ, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн.

"Они не смогут работать в рамках этого СМИ. Но это не мешает журналисту работать в любом другом издании, в том числе и внештатно. Кроме того, у нас есть то, что называется словом "стрингер" в законе о СМИ. То есть запрета на профессию нет", - пояснил Хинштейн журналистам в понедельник.

По его словам, в случае приостановки деятельности СМИ по решению Генпрокуратуры, сотрудники редакции "не смогут аккредитовываться, направлять запросы, на них не будут распространяться права (СМИ - ИФ)".

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30 июня Госдума приняла в окончательном чтении закон о внесудебном закрытии СМИ за распространение фейков и дискредитацию ВС РФ, который даёт СМИ "право на ошибку" в виде приостановки деятельности до исправления нарушений.

В законе указано, что "в период приостановления деятельности средства массовой информации редакция, главный редактор, журналист, издатель и распространитель продукции СМИ не вправе осуществлять предусмотренную настоящим законом деятельность".

По словам директора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерины Лариной, это означает, что на время приостановки действия лицензии статус их аккредитации также приостанавливается. "Это важно, чтобы журналисты не могли, пользуясь аккредитацией, продолжать работать на другие издания", - сказала Ларина ранее на заседании профильного комитета Госдумы.

Авторами закона (101646-8) выступили члены комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ во главе с руководителем комиссии, главой думского комитета по безопасности Василием Пискаревым.

Согласно закону, при первом нарушении генпрокурор либо его заместитель будут вносить требование в Роскомнадзор о приостановке деятельности СМИ на срок не более трёх месяцев, в случае повторного нарушения предписание вносится на срок не более шести месяцев.

При этом, если СМИ в течение трёх либо шести месяцев устраняет нарушения, то оно сможет возобновить свою деятельность также по решению РКН.

Закон предусматривает, что в случае неоднократного нарушения регистрация СМИ может быть признана недействительной.

Отмена регистрации СМИ также возможна в случаях распространения информации, выражающей "в неприличной форме, которое оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Госдума
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