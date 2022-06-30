Медведев заявил о бессмысленности попыток создания трибуналов против России

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Попытка создания трибуналов или судов против России как страны с крупнейшим в мире ядерным потенциалом бессмысленна и невозможна, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Бессмысленной является и попытка создания трибуналов или судов для расследования обстоятельств тех или иных событий на площадках отдельных наднациональных органов. Причем в отсутствие юрисдикции и делегированных государствами полномочий. Явный выход международных организаций за пределы сферы своей ответственности сопровождается циничными обвинениями в наш адрес", - заявил Медведев, выступая в четверг на Петербургском международном юридическом форуме.

"Я уж не говорю о практической пользе таких шагов. Это просто бред, скажем прямо. Они - эти отдельные политики и государства - действительно верят в возможность уголовных трибуналов против страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом? Я как-то не могу припомнить ни одной удачной попытки устроить подобное судилище за многочисленные военные кампании, проведенные США в 20-м и 21-м веках", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Он напомнил, что "Россия - это страна, стоявшая у истоков построения текущего миропорядка и формирования правового фундамента для учреждения как раз таких международных организаций".