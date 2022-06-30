Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Медведев заявил о бессмысленности попыток создания трибуналов против России

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Попытка создания трибуналов или судов против России как страны с крупнейшим в мире ядерным потенциалом бессмысленна и невозможна, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Бессмысленной является и попытка создания трибуналов или судов для расследования обстоятельств тех или иных событий на площадках отдельных наднациональных органов. Причем в отсутствие юрисдикции и делегированных государствами полномочий. Явный выход международных организаций за пределы сферы своей ответственности сопровождается циничными обвинениями в наш адрес", - заявил Медведев, выступая в четверг на Петербургском международном юридическом форуме.

"Я уж не говорю о практической пользе таких шагов. Это просто бред, скажем прямо. Они - эти отдельные политики и государства - действительно верят в возможность уголовных трибуналов против страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом? Я как-то не могу припомнить ни одной удачной попытки устроить подобное судилище за многочисленные военные кампании, проведенные США в 20-м и 21-м веках", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Он напомнил, что "Россия - это страна, стоявшая у истоков построения текущего миропорядка и формирования правового фундамента для учреждения как раз таких международных организаций".

Дмитрий Медведев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ГИБДД предложил "разогнать дороги" до 150 км/ч

Глава ГИБДД предложил "разогнать дороги" до 150 км/ч
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что более 6 тыс. украинских военных сдались или попали в плен

Военная операция на Украине

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

Дума приняла закон о внесудебном закрытии СМИ за фейки с предоставлением "права на ошибку"

Суд заменил участнице Pussy Riot Штейн ограничение свободы на реальный срок

Суд заменил участнице Pussy Riot Штейн ограничение свободы на реальный срок

Обрушение котировок "Газпрома" вызвало обвал на всем рынке акций

Умер ректор "Театральной школы Райкина" Анатолий Полянкин

Умер ректор "Театральной школы Райкина" Анатолий Полянкин

Минэкономразвития оценило снижение ВВП России в мае в 4,3%

Акционеры "Газпрома" рассмотрят выплату рекордных для истории российского рынка дивидендов

Акционеры "Газпрома" рассмотрят выплату рекордных для истории российского рынка дивидендов

В Якутии нашли разбившийся вертолет Ми-8

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });