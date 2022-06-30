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Медведев заявил о невозможности сложения Россией полномочий постоянного члена СБ ООН

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сложение Россией полномочий постоянного члена Совета безопасности ООН невозможно, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Совершенно очевидно, что киевские власти прекрасно понимают невозможность исключения РФ, как правопреемницы СССР - страны-учредителя ООН, из контекста ООН и сложения полномочий постоянного члена Совета безопасности в силу вполне очевидной трактовки норм устава ООН", - сказал Медведев в четверг в ходе пленарного заседания Петербургского юридического форума.

Так он прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского в рамках заседания Совета безопасности ООН, который предложил исключить Россию из этой организации.

Дмитрий Медведев СБ ООН
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