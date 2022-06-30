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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В Думу внесен проект о ратификации протокола о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона о ратификации протокола к временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Исламской республикой Иран.

Проект закона (№155723-8) размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ в четверг.

В документе говорится, что временное соглашение, вступившее в силу 27 октября 2019 года, предусматривает преференциальный режим ввоза для ограниченного перечня товаров.

В то же время временное соглашение устанавливает, что переговоры о заключении соглашения о свободной торговле (ССТ) должны быть завершены не позднее чем через три года после вступления временного соглашения в силу.

Временное соглашение действует до 27 октября 2022 года, а переговоры по заключению нового ССТ к этому сроку могут быть еще не завершены, говорится в проекте закона.

Во избежание прекращения преференциального режима торговли с Ираном 14 марта 2022 года в Тегеране был подписан протокол о продлении срока действия временного соглашения на три года или до вступления в силу нового ССТ, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше.

Временное соглашение, действие которого продлевается протоколом, формирует основные правила торговли между Евразийским экономическим союзом и государствами - членами и Ираном в максимально возможной степени приближенные к правилам Всемирной торговой организации (ВТО), в том числе такие, как режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования.

Объем российского экспорта за 2021 год увеличился по сравнению с годовым экспортом в 2018 году в два раза, достигнув более чем $3 млрд. Импорт России за тот же период увеличился примерно в 1,6 раза, приблизившись к $1 млрд, указывается в проекте закона.

Реализация протокола будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Ираном в торгово-экономической сфере, отмечается в пояснительной записке.

Госдума ЕАЭС Иран
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