ФНС разработала систему комплексного управления и администрирования долга

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала систему комплексного управления и администрирования долга (СКУАД). Об этом сообщил замруководителя ФНС Константин Чекмышев на X Петербургском международном юридическом форуме.

"Мы собираем изо всех доступных нам источников, в том числе фискальные данные, данные из других источников в цифровой портрет должника", - описал Чекмышев суть системы.

По его словам, в нее собираются полностью активы, пассивы, все связи должника, все известные транзакции. Также помимо прямых активов собираются сведения и о производных, то есть возможность неявных требований в случае банкротства, например, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность.

Демонстрируя возможности системы, Чекмышев рассказал, что система видит аффилированность лиц и основания для оспаривания сделок, например, продажу имущества по сильно заниженной стоимости.

По его словам, на сбор и анализ такой информации инспектору потребовались бы месяцы. "А система выдает ему (информацию) на блюдечке, ему нужно только взять и, по сути, сделать из этого уже процессуальный документ либо отказаться, потому что он видит, что это не соответствует по каким-то причинам судебной практике либо нашему целеполаганию", - сказал замглавы ФНС.

Он рассказал, что система позволяет рассчитать, какой вариант развития событий наиболее выгоден для кредиторов (мировое, отсрочка/рассрочка, кредитование и банкротство). Эта информация важна, по его словам, для всех кредиторов, не только ФНС.

Он сообщил, что ФНС рассматривает возможность привлечения партнеров к работе с системой.