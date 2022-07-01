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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Суд отложил рассмотрение иска Росрыболовства к НТЭК до 15 июля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края в пятницу отложил до 15 июля рассмотрение иска Росрыболовства на 58,961 млрд рублей к "дочке" "Норникеля" – АО "НТЭК" о причинении вреда водным биоресурсам в результате аварии на Норильской ТЭЦ.

"Судебное заседание по делу отложено на 15 июля", - сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Как сообщалось ранее, Росрыболовство подало иск к НТЭК в конце июля 2021 года. Сумма иска составила 58,65 млрд рублей, речь идет о компенсации вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года. В апреле 2022 года истец увеличил требования на 311 млн рублей, до 58,961 млрд рублей.

На первом заседании суда по делу стороны заявили о готовности подписать мировое соглашение. В мае стороны представили само соглашение.

Ранее "Норникель" сообщил о переговорах об условиях совместной разработки, процедуре согласования и утверждения, а также реализации плана восстановления водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы.

В свою очередь Росрыболовство, подтвердив возможность заключения мирового соглашения, настаивало на правильности своих расчетов по размеру ущерба. Ведомство также обратило внимание на необходимость принятия компанией программы по восстановлению водных биоресурсов, включающей строительство рыборазводных заводов.

В конце мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Ущерб от этой аварии Росприроднадзор оценил в сумму около 148 млрд рублей, из которых суд признал 146 млрд рублей. Эту сумму "Норникель" полностью погасил, не оспаривая решение первой инстанции.

Разлив топлива в Норильске

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Красноярский край Росрыболовство НТЭК Норникель
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