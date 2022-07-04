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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

Экс-начальник отдела авиакомпании "Якутия" осужден на семь лет за взятки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Бывший начальник отдела организации сервиса пассажиров авиакомпании "Якутия" приговорен к семи годам колонии за получение взяток на сумму более 6 млн рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК РФ.

"Мужчина признан виновным в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 2, п. "в" ч. 5, ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном, особо крупном размерах). Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с января 2016 года по март 2020 года подсудимый получил от представителей четырех коммерческих организаций взятки на сумму более 6 млн рублей.

"Вознаграждение предназначалось за содействие в выигрыше конкурсов и заключении договоров на обеспечение бортовым питанием, бортовой посудой и буфетно-кухонным оборудованием авиакомпании", - отмечается в релизе.

Также бывший работник авиакомпании содействовал первоочередной оплате счетов контрагентов по указанным договорам.

Мужчина полностью признал себя виновным, в содеянном раскаялся. Приговор в законную силу не вступил.

Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным сайта авиаперевозчика, парк компании состоит из 15 самолетов: пяти Superjet 100, шести Boeing-737-700/-800, четырех Bombardier DHC-8. "Якутия" контролируется Минимущества Республики Саха (Якутия).

Якутия
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