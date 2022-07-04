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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

Леонида Шварцмана похоронят в селе Заречье Владимирской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российского мультипликатора Леонида Шварцмана, скончавшегося в субботу, похоронят в селе Заречье Киржачского района Владимирской области, сообщили "Интерфаксу" в "Союзмультфильме".

"Прощание с Шварцманом пройдет завтра в Доме кино в 12:40, после состоится погребение в селе Заречье Киржачского района", - сказала собеседница агентства.

Российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино Леонид Шварцман скончался 2 июля на 102-м году жизни.

Шварцман известен как художник-постановщик, принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена" в 1969 году.

Среди его работ такие мультфильмы как "Аленький цветочек", "Котёнок по имени Гав", "38 попугаев", "Золотая антилопа", "Осторожно, обезьянки" и многие другие.

Леонид Шварцман
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