Мишустин призвал срочно начать формирование технологической независимости в фармацевтике

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - России нужно незамедлительно приступить к формированию фармацевтики, которая бы полностью не зависела от зарубежных компонентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Пандемия ярко показала, как важно обладать самодостаточной фармацевтической промышленностью. Теперь всем очевидно, что это стратегическая отрасль, обеспечивающая безопасность страны. Мы справились с выпуском вакцин и лекарственных препаратов, но частично эти успехи базируются на импортных компонентах. Поэтому нам следует незамедлительно приступить к формированию технологической независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью, оборудованию", - сказал Мишустин, выступая на Международной промышленной выставке ("Иннопром").

Важнейшим сегментом в этой отрасли, отметил он, является малотоннажная химия. Премьер напомнил, что поручения по развитию данной сферы уже даны. "Своя малотоннажка нужна не только для фармацевтики, но и для широкого круга отраслей - от пищевой промышленности и бытовой химии до машиностроения и индустрии стройматериалов, в том числе для развития радиоэлектроники, которая является фундаментом цифровизации экономики", - сказал премьер.