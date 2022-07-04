Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

В Ярославской области потушили пожар на мусорном полигоне, вспыхнувшем 30 июня

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали возгорание на мусорном полигоне в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"В Тутаевском районе на полигоне ТКО ООО "Экорегион" в районе деревни Ильинское полностью ликвидировано возгорание. Площадь поражения, составившая 1,5 тысячи квадратных метров, была целиком просыпана грунтом", - говорится в сообщении.

"Несмотря на ликвидацию возгорания, из-за установления жаркой погоды на полигоне продолжаются работы по проливу водой и засыпке грунтом тела полигона для предотвращения доступа кислорода к очагу. Ситуация находится на контроле администрации Тутаевского района и регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, полигон загорелся 30 июня. Огнем было охвачено примерно 1500 кв. метров. Угрозы распространения огня на близлежащий насланный пункт не было.

Ярославская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В суд поступил протокол, по которому Google грозит новый штраф до 10% годового оборота

В суд поступил протокол, по которому Google грозит новый штраф до 10% годового оборота

Мосгорсуд отменил приговор американцу по делу экс-помощницы Дворковича

Мосгорсуд отменил приговор американцу по делу экс-помощницы Дворковича

Шойгу заявил о продолжении операции на Украине после взятия под контроль ЛНР

Шойгу заявил о продолжении операции на Украине после взятия под контроль ЛНР
Военная операция на Украине

Путин заявил о выдвинутом двумя генералами предложении продолжить операцию на Украине

Lego включат в список товаров для параллельного импорта

Lego включат в список товаров для параллельного импорта

Россия рассчитывает занять 25% мирового рынка угля к 2050 году

Россия рассчитывает занять 25% мирового рынка угля к 2050 году

Песков заявил, что Путин в этот раз не будет поздравлять Байдена с Днем независимости

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении семи пунктов управления и двух складов ВСУ в Донбассе

Правительство субсидирует займы машиностроителей при успешном импортозамещении

Правительство субсидирует займы машиностроителей при успешном импортозамещении
Пандемия коронавируса

РФ с 15 июля снимет ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID-19

РФ с 15 июля снимет ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID-19
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });