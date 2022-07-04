В Ярославской области потушили пожар на мусорном полигоне, вспыхнувшем 30 июня

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали возгорание на мусорном полигоне в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"В Тутаевском районе на полигоне ТКО ООО "Экорегион" в районе деревни Ильинское полностью ликвидировано возгорание. Площадь поражения, составившая 1,5 тысячи квадратных метров, была целиком просыпана грунтом", - говорится в сообщении.

"Несмотря на ликвидацию возгорания, из-за установления жаркой погоды на полигоне продолжаются работы по проливу водой и засыпке грунтом тела полигона для предотвращения доступа кислорода к очагу. Ситуация находится на контроле администрации Тутаевского района и регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, полигон загорелся 30 июня. Огнем было охвачено примерно 1500 кв. метров. Угрозы распространения огня на близлежащий насланный пункт не было.