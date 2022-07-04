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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Три ребенка отравились неизвестными таблетками в частном детсаду Краснодара

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Обстоятельства отравления трех воспитанников частного детского сада устанавливают в Краснодаре, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

"Прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара организовала проверку по факту отравления троих детей в возрасте от трех до четырех лет веществом, похожим на таблетки, обнаруженные в районе частного детского сада "Калинка-Юниор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они находятся дома.

Прокуратура даст оценку оказываемых услуг в детском саду.

Также проверку проводит полиция.

Краснодар
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