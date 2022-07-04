Три ребенка отравились неизвестными таблетками в частном детсаду Краснодара
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Обстоятельства отравления трех воспитанников частного детского сада устанавливают в Краснодаре, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
"Прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара организовала проверку по факту отравления троих детей в возрасте от трех до четырех лет веществом, похожим на таблетки, обнаруженные в районе частного детского сада "Калинка-Юниор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они находятся дома.
Прокуратура даст оценку оказываемых услуг в детском саду.
Также проверку проводит полиция.