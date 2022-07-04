Что произошло за день: понедельник, 4 июля

Доклад Шойгу о ходе операции на Украине, новое правительство Херсонской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Шойгу заявил о продолжении операции на Украине после взятия под контроль ЛНР. Министр обороны РФ доложил президенту Владимиру Путину, что потери украинской стороны в операции РФ по взятию ЛНР с 19 июня составили 5 469 человек, в том числе 2 218 - безвозвратно. Путин заявил, что военные подразделения, которые участвовали в операции в ЛНР, должны нарастить свою боеготовность и отдохнуть. Другие воинские соединения, включая группировки "Восток" и "Запад", должны выполнять свои задачи "по ранее утвержденному плану, по единому замыслу".

- Херсонская область сформировала правительство из местных жителей и специалистов из РФ. Председателем правительства стал Сергей Елисеев, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства - руководителя аппарата Калининградской области.

- В ДНР поданы кассационные жалобы на смертный приговор британцу и марокканцу. Речь идет об Эйдене Аслине и Брагиме Саадуне. Об обжаловании приговора третьему осужденному - британцу Шону Пиннеру - сообщалось 29 июня.

- Песков заявил о решении Путина не поздравлять руководство США с Днем независимости. Пресс-секретарь президента РФ объяснил это тем, что "год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов".

- РФ с 15 июля снимет ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID-19. Требование о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняется для всех, кроме граждан Белоруссии, прибывающих в страну авиатранспортом. Не привитые и не переболевшие россияне после возвращения из других стран также должны будут сдавать ПЦР-тесты.

- Мосгорсуд отменил приговор американцу Джину Спектору по делу экс-помощницы Аркадия Дворковича. Дело отправлено на новое рассмотрение. В июне 2021 года Спектор получил четыре года колонии строгого режима за посредничество при даче взятки Анастасии Алексеевой.

- В ходе беспорядков в столице Каракалпакстана Нукусе погибли 18 человек. Среди них - 14 гражданских лиц и четверо сотрудников правоохранительных органов. В ходе демонстраций из-за вносимых поправок в конституцию и последовавших беспорядков 1-2 июля были задержаны 516 человек, некоторых отпустили, заявили в Национальной гвардии Узбекистана.

- Москвичи выступили за то, чтобы назвать в честь ЛНР территорию у посольства Великобритании. Таковы результаты опроса в проекте "Активный гражданин", в котором приняли участие 109 603 человека. Речь идет о территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат.