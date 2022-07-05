Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Дума проработает вопрос о туристской организации для РФ и ее стран-партнеров

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по туризму инициировал создание Российской туристской организации после выхода из Всемирной туристской организации, которая может объединить и зарубежные страны-партнеры.

"РФ вышла из Всемирной туристской организации. У комитета по туризму есть инициатива по созданию собственной организации, чтобы продолжать работу по таким направлениям, как упрощение визового режима, развитие транспортного сообщения, интеграция культурного, исторического пространства", - сказал председатель комитета Сангаджи Тарбаев (фракция "Новые люди") на заседании Госдумы во вторник.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету обратиться к правительству с инициативой о создании такой российской организации, которая "объединит и зарубежных партнеров".

10 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе страны из Всемирной туристской организации.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России более 89 тысяч новых призывников уже направлены к месту службы

В России более 89 тысяч новых призывников уже направлены к месту службы

В ЦИК заявили, что СМИ-иноагентов аккредитуют на сентябрьские выборы в регионах РФ

Volvo начинает сокращение сотрудников в России

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты РФ до 12 июля

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты РФ до 12 июля

В Курской области сообщили об обстрелах приграничного района со стороны Украины

Частный дом в Таганроге загорелся после падения беспилотника

Что произошло за день: понедельник, 4 июля

Москва может принять меры против всего ЕС в ответ на высылку дипломатов РФ из Болгарии

Москва может принять меры против всего ЕС в ответ на высылку дипломатов РФ из Болгарии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });