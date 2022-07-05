Двое горняков пропали после обрушения породы на шахте в Кузбассе

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Порода обрушилась на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе, есть пострадавшие. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

"На одном из участков шахты обрушилась горная выработка. Вспышки и пожара не последовало. Пострадал один рабочий, еще двое пропали без вести", - сказали в ЕДДС.

Из шахты эвакуируется порядка 200 горняков, 30 из них уже поднялись на поверхность, с остальными есть связь.

Природные причины могли спровоцировать инцидент на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе, заявили "Интерфаксу" в технических службах региона.

"По предварительным данным, на глубине около пяти километров под землей произошел толчок. Именно он мог спровоцировать нарушение выработки в вентиляционном треке", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причины толчка носят природный характер, однако будут рассмотрены все версии, включая нарушения техники безопасности при горновзрывных работах и неисправность оборудования, добавил источник.