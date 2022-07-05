Обрушение на шахте "Распадская-Коксовая" произошло после землетрясения

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Порода обрушилась на шахте "Распадская-Коксовая" после землетрясения, сообщил Интерфаксу в "Распадской угольной компании".

"На северо-западе, в 5 км от Междуреченска произошло сейсмическое событие, в результате которого произошло обрушение породы на шахте "Распадская-Коксовая". В настоящее время работников выводят на поверхность. На месте работают отряды ВГСЧ", - сказал собеседник агентства.

Сообщение об обрушении горной породы на шахте в Междуреченском городском округе поступило в оперативно-дежурную смену во вторник в 16:07 по местному времени (12:07 по московскому времени), сообщили агентству в пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области.

Пресс-служба МЧС РФ сообщает, что во время происшествия в шахте находилось 189 человек.

"На данный момент выведено 46 человек. Двум понадобилась помощь медиков. Два человека не выходят на связь", - говорится в сообщении.

Природные причины могли спровоцировать инцидент на шахте в Кузбассе, сообщили ранее "Интерфаксу" в технических службах региона. "По предварительным данным, на глубине около пяти километров под землей произошел толчок. Именно он мог спровоцировать нарушение выработки в вентиляционном треке", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причины толчка носят природный характер, однако будут рассмотрены все версии, включая нарушения при технике безопасности при горновзрывных работах и неисправности оборудования, добавил источник.

В свою очередь, Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о подземных толчках магнитудой 4,3 и 3,2 Кемеровской области во вторник.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр произошедшего в 11:47 землетрясения магнитудой 4,3 находился примерно в 10 км северо-восточнее Междуреченска. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,3 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение магнитудой 3,2 с эпицентром в 9 км юго-восточнее южной окраины этого же города было зафиксировано в 13:02 мск. Интенсивность сотрясений в эпицентре не указана.

ПАО "Распадская" (входит в Evraz) объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2021 года в 1,8 млрд тонн.