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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Законопроект об иностранном владении сервисами объявлений прошел первое чтение

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 141597-8 депутата Антона Горелкина о требованиях к работе онлайн-сервисов объявлений и об ограничении доли иностранного владения в них до 20%.

Горелкин считает принятие законопроекта необходимым для защиты прав россиян и для обеспечения стабильности работы таких сервисов "в условиях информационной технологической войны". Сервис "Авито" раскритиковал законопроект, заявив, что он создаст дополнительные административные барьеры для развития проектов в сфере электронной коммерции.

По словам Горелкина, принятие закона обяжет компании модерировать объявления, тогда как раньше они это делали, исходя из своей доброй воли и желания. Также от них потребуют не допускать распространения противоправной, порочащей информации, размещать адрес электронной почты для взаимодействия с российским регулятором, для обмена юридически значимыми сообщениями и установить единый измеритель аудитории.

Правительству закон даст право устанавливать отдельные случаи и порядок интеграции и взаимодействия сервисов онлайн-объявлений с ЕСИА и порталом "Госуслуги".

Планируется, что под регулирование попадут сервисы, ежемесячная аудитория которых превышает 10 млн российских пользователей.

Антон Горелкин Госдума Авито ЕСИА Правительство Госуслуги
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