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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Рогозин заявил, что санкции не влияют на строительство космодрома Восточный и ракетостроение

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что введенные рядом стран антироссийские санкции не повлияли на строительство космодрома Восточный.

"Говорить о каком-то влиянии санкций на космодром Восточный не считаю возможным. На отрасль - есть (влияние санкций - ИФ), конечно. На ракетостроение - ноль влияния, на боевые ракетные комплексы - ноль влияния, на топливо и иные компоненты топлива - ноль влияния. Есть влияние на мелкие элементы спецхимии, такие как масла, краски, но все это мы сделаем сами, своими усилиями, у нас есть свой химический комбинат в Башкирии, мы эту работу развернули. Что касается большого влияния негативного - это микроэлектроника, это всем известно. Это проблема не только нашей отрасли", - сказал Рогозин журналистам во время визита на космодром Восточный.

Роскосмос Дмитрий Рогозин космодром Восточный
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