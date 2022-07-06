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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Арестованного ректора РАНХиГС Мау заменят на посту замглавы Высшей аттестационной комиссии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Один из членов Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки временно заменит ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимира Мау на посту заместителя председателя ВАК, новый состав комиссии будет утверждаться правительством, сообщили в Минобрнауки.

"В связи с невозможностью исполнения обязанностей заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России ректором РАНХиГС В.А.Мау временно исполняющим эти функции будет назначен один из членов комиссии ВАК", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки в среду.

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Там уточнили, что "состав комиссии, в том числе внесение в него изменений, утверждается правительством Российской Федерации".

30 июня Тверской суд Москвы поместил Мау под домашний арест до 7 августа. Ректору РАНХиГС инкриминируют ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет заключения.

Ранее столичный главк МВД сообщил, что Мау предъявлено обвинение в хищениях средств академии. По данным полиции, он "проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц".

В 2021 году по делу о мошенничестве был задержан Зуев. С ним по делу также проходит Ракова и ряд других фигурантов.

Владимир Мау РАНХиГС ВАК
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