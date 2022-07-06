В ОНК сообщили о новых правилах распорядка для заключенных под стражу

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В учреждениях уголовно-исполнительной системы появится возможность ежедневного принятия душа беременными, а также женщинами с малолетними детьми и инвалидами 1-2 группы, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Впервые, наверное, на моей памяти Минюстом приняты новые правила внутреннего распорядка (для ФСИН) с учетом предложений и пожеланий правозащитного сообщества. Теперь в части улучшения быта в учреждениях уголовно-исполнительной системы появится возможность ежедневного принятия душа беременными, женщинами, имеющими при себе малолетних детей, инвалидами (1 и 2 группа). Становится возможной установки душевых кабинок в камерах", - сказал Мельников.

Он отметил, что теперь в перечень разрешенных для хранения и передачи вещей включены БАДы и электронные книги.

"К слову о книгах, помню, когда обсуждали этот вопрос, речь шла не только о том, чтобы можно было на устройствах читать произведения, но и изучать дела. То есть упростить таким образом жизнь подозреваемым и обвиняемым в части оптимизации личного пространства", - пояснил он.

Кроме того, по словам ответственного секретаря, слепым и слабовидящим теперь разрешено по возможности иметь технические средства для прослушивания аудиокниг.

"Лица, содержащиеся под стражей, смогут заниматься спортом с использованием стационарного спортивного инвентаря, а также в специально оборудованных для этого местах. В распорядке дня несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых предусматривается выделение не менее одного часа для занятия спортом", - добавил Мельников.

Он также рассказал, что появится возможность получения медицинских услуг от частных медицинских организаций, отправки и получения писем в электронном виде.

"Приказом предусматривается возможность внедрения информационных терминалов в колониях и СИЗО с целью предоставления доступа к правовой и справочной информации.

Информационный терминал также можно будет использовать для подачи заявлений, жалоб, записи на прием в медицинскую организацию (УИС), заказа в магазине предметов, книг, продуктов.

"В исправцентрах теперь разрешено пользоваться телефонами и ноутбуками", - сказал Мельников.

В заключение он отметил, что "не все наши предложения воплотились в жизнь, но ряд вступивших в силу изменений можно назвать революционными". "Уверен, работа по совершенствованию ПВР (правил внутреннего распорядка - ИФ) продолжится и Минюст будет и дальше прислушиваться к институтам гражданского общества", - сказал Мельников.