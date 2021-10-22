Арестованный Анатолий Быков уплатил 75 млн рублей долгов по налогам

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, осужденный за заказное убийство и проходящий еще по нескольким уголовным дела, полностью возместил ущерб в рамках дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили в СК.

Он выплатил более 75 млн рублей, в том числе 60 млн рублей долга и 15 млн рублей штрафа и пеней.

"Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении. В августе СК сообщал, что расследование этого дела завершено.

Во версии следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года Быков как физлицо заключил с двумя иностранными компаниями безвозмездные соглашения и договор об уступке. Компании уступили Быкову права требования долга к трем организациям, аффилированным обвиняемому, расположенным в городе Красноярске. С января 2017 по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили долг перед Быковым на общую сумму более 467 миллионов рублей, но он не заплатил с этой суммы более 60 миллионов рублей налогов.

Бизнесмен находится под арестом с мая 2020 года.

В сентябре суд в Красноярске приговорил его к 13 годам колонии общего режима за организацию в 1994 году убийства знакомого, с которым погиб еще один человек.

Также в отношении него расследуется уголовное дело об организации преступного сообщества, завершено расследование дела по подстрекательству к совершению убийства по найму и подстрекательству к покушению на совершение убийства двух лиц по найму.