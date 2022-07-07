Фигурантов дела о массовой драке в мурманском Ковдоре отправили под стражу

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Трех фигурантов уголовного дела о массовой драке в Ковдоре (моногород на западе Мурманской области) с пострадавшими, которая произошла в ночь на 4 июля, суд отправил под стражу.

Как сообщило региональное управление СКР, фигуранты дела пробудут под стражей два месяца до 4 сентября.

Ранее, в среду, в следственном ведомстве сообщили о задержании в Ковдоре троих мужчин 1991, 2001, 2003 годов рождения.

Как сообщалось, инцидент произошел в ночь на понедельник у одного из кафе в Ковдоре. Четыре человека пострадали, в отдел полиции были доставлены восемь участников.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Впоследствии расследование дела было передано из полиции в региональное управление СКР.

На следующую ночь на улицы Ковдора вышли десятки местных жителей. Очевидцы и местные СМИ в онлайн-режиме публиковали видеозаписи с собравшимися, которые выкрикивали, в том числе ксенофобские лозунги в адрес одной из сторон конфликта.

В Мурманской областной общественной организации "Культурный центр "Азербайджан" (КЦ "Азербайджан") отметили, что причина инцидента не в межнациональных отношениях, а в затяжном финансовом конфликте.

Помощник председателя КЦ "Азербайджан" Гусейналы Гусейнов добавил, что всего в Ковдоре проживает около 50 азербайджанцев. Они не покинули город после драки, но остаются на связи с руководством КЦ.