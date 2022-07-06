Три человека задержаны после массовой драки в мурманском Ковдоре

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Следователи задержали в Ковдоре (моногород на западе Мурманской области) трех человек после массовой драки, которая произошла в ночь на 4 июля.

"В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения", - сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении СКР.

Задержанные - мужчины 1991, 2001, 2003 годов рождения. Сейчас следствие устанавливает причины и условия драки, а также всех причастных к ней.

Информированный источник сообщил агентству, что ночью сотрудники полиции продолжали вести усиленное патрулирование в Ковдоре для обеспечения общественного порядка.

"Полиция продолжала устанавливать возможных участников драки, всего в отдел полиции были доставлены около 15 человек. Часть опросили и отпустили, часть задержали", - сказал источник.

В четверг в Ковдор прибудут руководитель следственного управления СКР по Мурманской области Андрей Ефремов и прокурор области Сергей Паволин. Как сообщается на сайте следственного управления, они проведут прием граждан в администрации Ковдора и встречу с трудовым коллективом градообразующего предприятия АО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (Ковдорский ГОК, входит в "ЕвроХим").

Массовая драка

Драка произошла в ночь на понедельник у одного из кафе в Ковдоре. Четыре человека пострадали, в отдел полиции были доставлены восемь участников.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Впоследствии расследование дела было передано из полиции в региональное управление СКР.

На следующую ночь на улицы Ковдора вышли десятки местных жителей. Очевидцы и местные СМИ в онлайн-режиме публиковали видеозаписи с собравшимися, которые выкрикивали, в том числе ксенофобские лозунги в адрес одной из сторон конфликта.

В Мурманской областной общественной организации "Культурный центр "Азербайджан" (КЦ "Азербайджан") заявили, что причина инцидента не в межнациональных отношениях, а в затяжном финансовом конфликте.