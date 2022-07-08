Попадание птицы в двигатель названо причиной ЧП с камчатским Ми-8

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - По предварительной версии, вертолет Ми-8 со школьниками на борту внепланово сел в кальдере вулкана Узон из-за того, что в двигатель попала птица, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

Чиновники сослались на АО "Камчатское авиапредприятие", которому принадлежит этот вертолет. В компании отметили , что это одна из возможных версий случившегося.

Вертолет Ми-8МТВ-1 "Князь Владимир", с которым произошел авиаинцидент, был выпущен в апреле 2014 года на Казанском вертолетном заводе. Он регулярно проходил необходимое техническое обслуживание и имел высокие летные и качественные характеристики.

"Так, на сегодняшний момент он налетал 129 часов из 2000 возможных до межремонтного ресурса. Сертификат лётной годности действует у воздушного судна до 25 апреля 2024 года", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что вертолет, следовавший по маршруту Долина Гейзеров-Узон-Налычево, в районе Долины Гейзеров внепланово сел в кальдеру вулкана Узон из-за сработавшего сигнала о неисправности двигателя. Никто не пострадал. На борту было четыре члена экипажа и 24 пассажира (туристы, группа выпускников камчатских школ и сопровождающий). Никто не пострадал, вертолет повреждений не получил.

Пассажиров доставили резервным вертолетом в Петропавловск-Камчатский.

По факту проводится доследственная проверка. Губернатор региона Владимир Солодов поручил провести дополнительное техническое обследование всех вертолетов Камчатского авиапредприятия.