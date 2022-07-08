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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

В Смоленской области задержан подозреваемый в призывах к расправе над чиновниками

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - УФСБ России по Смоленской области задержало уроженца Республики Саха (Якутия), который, как считает следствие, призывал через соцсети к террористической деятельности, сообщает пресс-служба управления ФСБ в пятницу.

Установлено, что мужчина размещал в комментариях под постами популярных региональных интернет-пабликов записи с призывом силовым методом расправляться с представителями исполнительной и законодательной власти, говорится в сообщении.

"Мужчина выступал с предложением к общественности скооперироваться и учинить жестокую расправу над государственными деятелями. Соответствующие записи злоумышленник размещал в социальных сетях несколько десятков раз, выставляя на всеобщее обозрение, призывая пользователей расправляться с чиновниками", - информирует УФСБ.

Отмечается, что при задержании подозреваемый попытался скрыться от оперативников УФСБ. Однако его нашли и доставили в следственный отдел.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

Смоленская область ФСБ
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