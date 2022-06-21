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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

В Кремле воздержались от оценок эффективности борьбы кабмина с безработицей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают преждевременным судить об эффективности борьбы правительства РФ с безработицей на фоне прекращения производства рядом компаний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты во вторник обратили его внимание на слова главы Минтруда Антона Котякова о росте безработицы в стране и поинтересовались, обеспокоены ли в Кремле этой тенденцией. "Занятость - это один из критических показателей, по которому мы судим о макроэкономической стабильности в целом. Это - чрезвычайно важный показатель, сохранению которого на необходимом уровне президент придает особое значение", - ответил Песков.

Он признал, что ряд компаний сворачивают производство, что ведет к неполной занятости и увольнениям. "Но насколько мы знаем, эта тема находится также в числе приоритетных у правительства, и принимаются соответствующие меры, чтобы минимизировать последствия", - продолжил Песков.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле эти меры достаточными, он ответил: "Пока преждевременно говорить потому, что ситуация только начинается. До сих пор с занятостью все было нормально".

Ранее во вторник Котяков заявил о росте числа официально зарегистрированных безработных, встающих на учет в центрах занятости. По его словам, данная ситуация наблюдается с июня, до этого периода число безработных находилось "в коридоре 660-680 тысяч".

Котяков связал растущее напряжение на рынке труда, в том числе, с уходом ряда иностранных компаний с российского рынка.

Дмитрий Песков Антон Котяков Минтруд
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