Курская область продлила высокий уровень террористической опасности до 23 июля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении действующего в регионе "желтого" (высокого) уровня террористической опасности еще на две недели.

"Ситуация на границе остается напряжённой. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели - до 23 июля", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Он также призвал к бдительности местных жителей.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля.