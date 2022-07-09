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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:13

Курская область продлила высокий уровень террористической опасности до 23 июля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении действующего в регионе "желтого" (высокого) уровня террористической опасности еще на две недели.

"Ситуация на границе остается напряжённой. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели - до 23 июля", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Он также призвал к бдительности местных жителей.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля.

Роман Старовойт Курская область
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