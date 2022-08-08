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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

В Курской области "желтый" уровень террористической опасности продлен до 23 августа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Курской области "желтый" (высокий) режим террористической опасности продлен до 23 августа. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он призвал земляков сохранять бдительность и сообщать по номеру "112" о подозрительных гражданах, замеченных бесхозных предметах и беспилотниках.

"Желтый" уровень террористической опасности в Курской области действует с 11 апреля. Такой же режим действует в Белгородской и Брянской областях.

Хроника 24 февраля – 08 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Курская область Роман Старовойт Украина
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