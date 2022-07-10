В России за сутки COVID-19 заболели почти 3,4 тыс. человек

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 398 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Как отмечается, по состоянию на 10 июля, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 748 человек и снизилось по сравнению с предшествующими на 33,5%.

Уточняется, что увеличение количества госпитализаций произошло в 11 субъектах РФ, снижение отмечено в 58 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 16 регионах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 39 человек, накануне сообщалось о 45 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 3 539 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 141. До этого в течение четырех дней отмечался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за сутки 2 496 человек, или на 19,1% меньше в сравнении с 9 июля, добавили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 462 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 583 умерших и 17 888 560 выздоровевших.