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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:46

Число случаев COVID-19 в мире превысило 555 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 555 млн
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 555 млн 27 тыс. 172, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 350 тыс. 600 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 88 млн 572 тыс. 807 и 1 млн 20 тыс. 852.

Индия - 43 млн 622 тыс. 651 и 525 тыс. 428.

Бразилия - 32 млн 874 тыс. 501 и 673 тыс. 554.

По Франции, Германии и Великобритании данные в воскресенье не обновлялись.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья - 817,5. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 124, Франции - 2 288, Германии - 1 682, Великобритании - 2 634. Данные по США не приводятся.

Хроника 09 января 2020 года – 10 июля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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